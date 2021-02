Possibile rinnovo per CR7 alla Juve: insieme fino al 2023

TORINO – Dall’estate del 2018 non fa che continuare a sorprendere e a stupire i tifosi della Juventus e tutti gli appassionati di calcio del nostro paese. Cristiano Ronaldo, fenomeno portoghese classe 1985, sta segnando a ripetizione, risultando sempre decisivo e determinante per i bianconeri. Infatti, dopo aver messo a segno 450 reti in 438 partite con la maglia del Real Madrid, CR7 è arrivato in Italia, dove, con la maglia bianconera, ha totalizzato fino ad ora 112 presenze e 87 gol. Dei numeri impressionanti per un calciatore che sta per compiere 36 anni, ma che, invece di invecchiare, sembra migliorare sempre di più. Le ultime due perle sono arrivate martedì, quando con una doppietta ha regalato alla Juve la vittoria nella semifinale di andata della Coppa Italia, battendo l’Inter.

Questa fantastica avventura in bianconero, inoltre, potrebbe durare ancora a lungo. Infatti, secondo quanto riportato oggi da TuttoSport, si sta parlando del possibile rinnovo di Ronaldo con la Juventus. Il club torinese, infatti, avrebbe avviato i contatti con l’entourage del calciatore, guidato dal procuratore portoghese Jorge Mendes. L’obiettivo è quello di concludere in breve tempo l’affare e di prolungare il contratto del giocatore fino al 2023. Attualmente, infatti, l’accordo tra la Juve e CR7 è fino al 2022, anno in cui il campione compirà 37 anni. A questi ritmi e con questa tenuta fisica, però, la Vecchia Signora non ha la minima intenzione di privarsi di lui. Infatti, il suo apporto potrebbe risultare decisivo per lunghissimo tempo, anche fino ai 38 anni. Poi, chissà: se a 38 anni continuerà a segnare e ad essere decisivo come adesso, si potrebbe pensare ad un ulteriore rinnovo. L’obiettivo, in quel caso, potrebbe essere quello di festeggiare i 40 anni di Ronaldo tutti insieme alla Continass.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<