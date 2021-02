Duels: Juventus-Roma

BONIPERTI VS GHIGGIA

A proposito di calciatori simbolo, da un lato Giampiero Boniperti, autore di un gol nel 4-0 del 1960, e leader di una squadra che si appresta a bissare la vittoria della Coppa Italia dell’anno prima, aggiungendoci lo scudetto. Sulla sponda giallorossa Alcides Ghiggia, famoso per avere segnato la rete della finale Mondiale del 1950 che ha determinato la vittoria dell’Uruguay sul Brasile. Nella Roma ha giocato 8 anni e da oriundo è stato anche in Nazionale esordendo in Portogallo con il numero 7: a indossare l’8, in quella gara, c’è proprio Boniperti.