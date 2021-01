D’Amico (ag. Fagioli): “Resta alla Juve. Sono sicuro che Pirlo…”

TORINO- Con il successo di ieri sulla Sampdoria, la Juventus ha centrato il quarto successo consecutivo dopo lo stop di “San Siro” con l’Inter. Quattro vittorie in cui la squadra di Andrea Pirlo è anche riuscita a mantenere inviolata la propria porta, dopo i troppi gol subiti nei primi mesi della stagione, che avevano sollevato dubbi sulla fase difensiva dei campioni d’Italia in carica.

Un successo importate, che consente a Cristiano Ronaldo e compagni di rispondere al Milan, vittorioso nel match delle 15.00 in casa del Bologna, mantenedo a 7 i punti di distacco dalla vetta della classifica. Tre punti che arrivano dopo soli tre giorni dal match di Coppa Italia contro la Spal, vinto per 4-0, che ha consentito ai bianconeri di accedere alle semifinali in cui si vedrà il doppio confronto con l’Inter (andata il 2 febbraio, ritorno il 9 dello stesso mese). In Coppa, visto anche l’impegno con la Roma del prossimo fine settimana, potrebbero rivedersi alcuni ragazzi dell’Under23 che, contro la squadra di Marino, tanto avevano ben figurato.

Tra questi sicuramente Nicolò Fagioli che, all'esordio in prima squadra, ha dimostrato di non sentire la pressione, fornendo un'ottima prestazione. Ai microfoni di Sportitalia, del futuro del giovane centrocampista, ha parlato il suo procuratore Andrea D'Amico: "Il ragazzo sta crescendo molto. E' ua persona eccezionale, che non ha alcuna paura e grandi qualità. Sono sicuro che i dirigenti della Juventus e lo stesso Andrea Pirlo sapranno come valorizzarlo al meglio. Resterà in bianconero, non si muove. Giocando con la formazione Under23 è riuscito a crescere molto anche fisicamente, tanto da arrivare ad essere aggregato alla prima squadra. Le voci di mercato che sono circolate su di lui nelle ultime settimane erano assolutamente infondate".