Calciomercato Juventus, non solo Scamacca: c’è un’altra idea last minute

TORINO – Alla fine l’ultimo giorno di calciomercato è arrivato. Rimangono solo poche ore al gong finale, i club sono chiamati a stringere i tempi se vogliono concludere qualche operazione. La Juventus, che è riuscita finalmente a piazzare Khedira in uscita, sta lavorando parecchio soprattutto sul mercato dei giovani. Chiusi svariati affari, altri ancora in atto e in attesa del lieto fine. Per quanto riguarda le cessioni poi, praticamente fatta anche per Madragora al Torino. Ottime notizie per la Juve, che soprattutto con l’addio di Khedira fa spazio a bilancio a qualche colpo in entrata.

Obiettivo attaccante

Paratici, come spesso ha ripetuto, è in attesa di occasioni e opportunità da poter cogliere al volo. L’obiettivo principale ovviamente rimane l’attaccante e in questo caso l’unico nome ancora in ballo, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo secondo, resta quello di Gianluca Scamacca. Decadute praticamente tutte le altre alternative, da Giroud a Pellé, fino ad arrivare alla suggestione Dzeko. Per Scamacca da registrare anche inserimenti da parte di altri club nelle ultime ore. Il Parma si sarebbe fatto avanti concretamente, ma il Sassuolo ha respinto l’offensiva ducale. La sensazione è che la Juventus non abbia ancora mollato la presa e possa tentare l’ultimo affondo in queste ore. Il nodo da sciogliere è sempre quello relativo al diritto o all’obbligo di riscatto. Occhio però, perché sono circolate anche altre voci di calciomercato che parlano di un altro nome a sorpresa accostato alla Vecchia Signora.

Idea last minute

Oltre all'attaccante, la Juve potrebbe infatti cogliere qualche occasione di fine mercato anche per altri reparti. Stando ad alcune indiscrezioni provenienti direttamente dall'Inghilterra ad esempio, i bianconeri potrebbero fare un tentativo in extremis per Emerson Palmieri. Secondo la stampa inglese, la Juventus potrebbe chiedere al Chelsea il prestito del terzino italo-brasiliano, che potrebbe dare in effetti una grande mano a Pirlo sulla fascia sinistra. Eemerson è uno di quei nomi che sono da tempo sulla lista della spesa di Paratici ed è praticamente fuori dal progetto tecnico del Chelsea. Una vera occasione di mercato, per l'appunto. Nelle prossime ore capiremo se veramente questa suggestione potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto.