Bentancur: “Abbiamo trovato la forma fisica. Arthur? Mamma mia…”

TORINO- La Juventus continua nel suo ottimo momento di forma sbancando “Marassi”. Contro la Samp decidono le reti di Chiesa e Ramsey, che consentono ai bianconeri di restare a -7 dal Milan capolista, con la gara con il Napoli ancora da giocare. Uno dei protagonisti della gara, Rodrigo Bentancur, ha così parlato ai microfoni di JTV nel post-partita: “Siamo contenti di questa vittoria. Credo che nel primo tempo in particolare abbiamo giocato una buona partita, abbiamo fatto bene. La prossima volta dobbiamo però chiudere prima la gara, abbiamo avuto tante occasioni per farlo prima del calo nel secondo tempo. Siamo comunque cotenti di aver ottenuto questo successo e i tre punti. Crescita? Si, penso che tutti abbiamo finalmente trovato la forma fisica che cercava il mister, e anche noi per primi. Credo che tutta la squadra si stia esprimendo ad ottimi livelli.

Arthur? Quando ha la palla tra i piedi, mamma mia…Credo sia il più forte i circolazione, meglio di lui c’è solo Iniesta. Giocare insieme ad uno con le sue qualità è davvero un piacere. A centrocampo ci stiamo comportando tutti bene, abbiamo finalmente trovato la forma che volevamo. Si sta iniziando a vedere una gran bella squadra. Entusiasmo dopo la Supercoppa? Vincere quel trofeo era il nostro primo obiettivo per il 2021. Quello che dobbiamo evitare sono cali fisici e mentali come quelli che abbiamo avuto a San Siro contro l’Inter. Ne abbiamo già parlato insieme dopo quella partita, certe cose non devono più accadere. Dobbiamo rimanere sul pezzo in tutte le partite. Certezze? Abbiamo trovato la nostra identità di gioco, usciamo dalla difesa sempre con la palla al piede. Manca però la cattiveria che ci consente di chiudere le partite. Creiamo molte occasioni ma finalizziamo troppo poco. Dobbiamo chiudere prima i discorsi. Anche contro la Sampdoria si è visto questo difetto, ma siamo comunque contenti per la vittoria”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<