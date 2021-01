Pirlo: “ Stiamo crescendo partita dopo partita. Mercato? Contento di quelli che siamo”

TORINO – Si é appena conclusa la prima gara del girone di ritorno tra Samp e Juve, con il risultato di 0-2 in favore della Veccia Signora . Al termine del match l’allenatore dei bianconeri Andrea Pirlo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky.

SU CHIESA – “Finalmente riesce a chiudere le azioni, deve sfruttare di più questa sua capacità di inserirsi da dietro”.

SULLA GARA – “Peccato non averla chiusa al primo tempo perché abbiamo fatto una grande gara. Abbiamo avuto le occasioni per andare sul due a zero ma a loro abbiamo concesso poco e nulla, apparte il tiro di Quagliarella. Per noi non è importante che Ronaldo segni in tutti le partite basta che da il supporto alla squadra come ha fatto oggi per il secondo gol dove ha iniziato l’azione. Noi lavoriamo dall’inizio dell’anno sull’aggressione immediata e quando difendono bene vuol dire che c è una buona pressione dei centrocampisti. Oggi lo hanno fatto benissimo sia Chiellini che Bonucci, per tutto il tempo della gara. Questo è il lavoro che proponiamo e ci stiamo riuscendo sempre meglio. Piano piano stiamo crescendo e stiamo iniziando ad assorbire tutto quello che volevamo interpretare ad inizio stagione. Certe cose all’inizio si potevano provare solo durante le partite. Ora abbiamo trovato una nostra autonomia e andiamo avanti per la nostra strada”.

SUL MERCATO – “Non abbiamo mai pensato di voler prendere per forza un attaccante perche abbiamo giocatori che si adattano a fare le punte come Kulusevski o Chiesa. In questo momento siamo contenti dei giocatori che abbiamo, siamo riusciti ad adattarli sempre, come capitato oggi a Ramsey schierato come seconda punta”.

SULL ‘INTER – “Dobbiamo pensare a noi stessi, sappiamo che è una gara importante soprattutto perché sarà una semifinale. Dalla finale di Supercoppa siamo ripartiti alla grande e speriamo di continuare così fino al termine della stagione”.