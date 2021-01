Lautaro si carica per la Juve: “Siamo alla loro altezza: noi siamo l’Inter”

TORINO – Continua ad accendersi sempre di più la lotta per la conquista dello Scudetto. Ieri, infatti, tutte e tre le maggiori contendenti, ossia Milan, Inter e Juventus, hanno vinto e si sono portate a casa tre punti fondamentali. Tra le tre, i nerazzurri sono quelli che hanno dato una maggior prova di forza, battendo per 4-0 in casa il Benevento di Pippo Inzaghi. La squadra allenata da Antonio Conte, poi, sarà la prossima avversaria della Vecchia Signora nella doppia semifinale di Coppa Italia. Al termine del match di San Siro contro i campani, Lautaro Martinez, uno dei marcatori, ha parlato ai microfoni di Inter TV proprio di questa sfida. L’attaccante argentino ha voluto suonare la carica in vista dei prossimi incontri con i bianconeri.

Ecco, dunque, le parole di Lautaro Martinez: “Oggi abbiamo giocato come dovevamo: il Benevento è una squadra tosta, che ti attacca e che è molto fisica. Non era facile giocare, ma bisognava essere pazienti e fare possesso palla per muoversi e cercare di aprire gli spazi. Siamo riusciti a farlo perché loro si abbassavano. Nei primi 45 minuti ci siamo divorati alcuni gol, ma alla fine nella ripresi siamo andati molto meglio e abbiamo vinto la partita. Oggi io ero carico in campo, si è visto anche con l’esultanza. Ci tenevo molto a segnare, soprattutto perché non ci riuscivo da un po’ di tempo. Sono molto felice di aver fatto gol, ma di più perché la squadra ha vinto.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, sono contento che affronteremo la Juventus: queste sono le partite che mi piacciono. I bianconeri sono molto forti e affrontare squadre del genere è sempre molto bello. In campionato abbiamo dimostrato di essere alla loro altezza; ora vedremo in coppa che succederà. Comunque, noi siamo l’Inter e questo dice tutto“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<