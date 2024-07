Damiani: “Mi dispiacerebbe se Rabiot andasse via dalla Juve”

Oscar Damiani, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile addio di Adrien Rabiot.

Oscar Damiani, procuratore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Khephren l’ho tenuto in braccio. È un ragazzo molto interessante che può ancora crescere sul lato tattico. La mentalità poi è importante, viene dalla sua famiglia, e sa che deve comportarsi bene. Spero possa ripercorrere i passi del papà o del fratello. Lui è un centrocampista a tutto campo, penso possa essere una mezzala di inserimento. Ha molti margini di miglioramento e questo è fondamentale. Rabiot? Bisogna chiederlo a sua mamma Veronique che gestisce le cose e lo fa molto bene. Mi dispiacerebbe se dovesse andare via, è un calciatore importante per la Serie A ma le sirene delle Premier le conosciamo tutti”.