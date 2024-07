Conterio: “Mercato Juve? Benissimo in entrata, ma in uscita…”

Marco Conterio, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato della Vecchia Signora.

Marco Conterio, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Cristiano Giuntoli sta facendo un mercato in entrata straordinario, lavorando in sintonia con Thiago Motta. Ma quanto è difficile vendere? Sull’altare del progetto, delle proprie idee, la Juve sta ‘sacrificando’ i giovani della Next Gen pescati nella gestione Cherubini, Tognozzi, Chiellini. Da Dean Huijsen a Matias Soulè, da Enzo Barrenechea a Samuel Iling jr. Ma i giocatori pesanti come ingaggio, come stipendio? Ancora niente. Federico Chiesa, che a bilancio pesa 25 milioni di euro, è ancora un caso irrisolto. E lo stesso dicasi per Weston McKennie, per Daniele Rugani, per Mattia De Sciglio, per Arthur. Per ora ‘solo’ Moise Kean ha trovato una destinazione”.