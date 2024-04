Conterio: “Solo due fattori potrebbero far saltare Thiago Motta alla Juve”

Dagli studi di 90° Minuto, Marco Conterio ha parlato del presunto obiettivo per la guida tecnica della Juventus della prossima stagione, Thiago Motta. Ecco le sue parole: "Ci sono soltanto due fattori che potrebbero bloccare il passaggio di Thiago Motta, che sembra scritto, verso la Juventus. Da una parte Saputo, che rilancia e convince Motta a restare, dall'altra magari l'accordo economico che non arriva tra Allegri e la Juventus. Al momento nè l'uno, nè l'altro fattore sembrano poter essere degli ostacoli in questa strada. Chiaro che se Motta dovesse arrivare in bianconero, poi andranno fatte delle valutazioni sui singoli. Chiesa è un giocatore funzionale a Thiago Motta? Vlahovic rinnoverà, spalmerà il suo maxi ingaggio. Poi ci sono i tanti giovani in prestito, come Huijsen e Soulè".