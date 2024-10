Conte gongola: "Non mi aspettavo questo inizio..."

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha detto la sua sullo Scudetto, parlando anche delle vittorie dei partenopei.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha detto la sua sulla partita dei partenopei, in lotta per lo Scudetto. Ecco le sue parole: “Poi per chi mi conosce sa benissimo che prima della pausa, anche per chi mi sta intorno, la famiglia, diventa vitale per me fare la pausa con una bella vittoria. Altrimenti sono due settimane di alti e bassi. Quindi essere riusciti a portare a casa un’altra vittoria, aver messo comunque nella nostra classifica sedici punti, ci deve far continuare e capire che il lavoro e la strada intrapresi sono giusti. Tenendo sempre i piedi per terra, ma questo è un gruppo di ragazzi umili. Il patimento dell’anno scorso ha portato degli strascichi negativi, ma al tempo stesso ci sono anche delle cose positive che ha portato. Noi vogliamo cercare di continuare, sapendo che sedici punti in sette giornate se me l’avessero chiesto sei mesi fa sicuramente avrei messo la firma”.

Sulle vittorie

“Poi sapete benissimo che una sola squadra vince e non significa che tutte le altre perdono. Ognuno deve capire e conoscere da dove si parte, quali sono i nostri obiettivi e quale sarà il nostro percorso. Noi non vogliamo chiuderci assolutamente a riccio, io dico ai ragazzi di aprirci a questo entusiasmo della gente, a questa passione. Può solo farci bene. E’ una responsabilità positiva e io la sento tanto e cerco di trasferirla anche ai ragazzi perché è una spinta in più. Oggi nel secondo tempo avevamo una spinta forte forte”.