Compagnoni torna su Juve-Napoli: "Weah per Vlahovic..."

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del cambio Weah-Vlahovic.

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “La Juventus ha speso 198 milioni. Anzi, cambio la frase dicendo che hanno preso Koopmeiners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Kephren Thuram e Conceicao, ha preso tutti giocatori forti. Poi ci sono alcune cose che non mi convincono, io credo che Koopmeiners sia il più forte dei giocatori acquistati, ma è stato preso per giocare dove? Perché gioca sulla fascia con il Napoli? Thiago Motta lo deve mettere in condizione di prendersi questa leadership, se lo metti largo a sinistra è difficile prendere in mano la squadra. A me piace tantissimo McTominay, è forte e in Italia con quella struttura fisica ti imponi, ma credo che Koopmeiners sia un gradino superiore”.

Il cambio Weah-Vlahovic

“Ho fatto la battuta durante la partita e mi sono chiesto se Thiago Motta pensava di avere il padre in panchina. Pensavo mettesse Weah esterno e Gonzalez punta, invece ci ha giocato Weah. È meglio Vlahovic al 50% piuttosto che Weah da centravanti. In 1500 telecronache di cambi assurdi ne ho visti, anche molto più sorprendenti di questo. Durante la partita però mi sono chiesto il perché di Weah centravanti e non l’ho capito. Non è colpa sua, è stato mandato al massacro”.