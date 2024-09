Juve, Brambati: “Giuntoli aveva pensato a Conte prima di Motta”

Brambati ha parlato della scelta dell'allenatore da parte del ds Giuntoli: secondo l'ex calciatore, Conte sarebbe stato preferito a Motta

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati avrebbe rivelato un retroscena importante sulle scelte per la guida tecnica della Juventus per il post Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: “La Juve ha preso Thiago Motta che dovrebbe portare qualcosa di nuovo, volevano rivoluzionare tutto. A me è stato detto che Giuntoli, prima di virare su Motta, ha detto a qualche operatore di mercato che voleva Conte, per essere sicuro di portare a casa lo Scudetto. Ora però dice che non ha fatto una squadra da Scudetto ma lo farà il prossimo anno”.

Brambati: “Sostituzione Vlahovic? Se l’avesse fatta un altro…”

L’ex calciatore è poi ritornato sulla scelta dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, di sostituire Dusan Vlahovic all’intervallo della partita contro il Napoli: “Pensavo si fosse fatto male. Devi tenere però conto dell’impatto emotivo sul ragazzo, a cui crolla il mondo addosso. Era una partita di cartello, importante. CI può stare che vuoi vincere la partita e lo tiri dentro, ma lo avesse fatto un altro questa mossa lo avrebbero crocifisso. Non puoi affrontare una stagione con due punte di ruolo e con uno operato al ginocchio a fine stagione. Hai solo due punte di ruolo. Una squadra che fa anche le coppe ha meno di 4 punte, non è possibile. Se levi Vlahovic e metti Weah prima punta è anche un messaggio alla proprietà magari? Forse hai speso troppo in altre parti del campo. Per esempio se viene un raffreddore a Bremer non so che succede. Hai dato via Rugani, litighi con Danilo…questo poi è clamoroso come caso”.