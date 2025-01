Conceicao: "Due grandi vittorie in pochi giorni..."

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della semifinale di Supercoppa.

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita con i bianconeri di venerdì scorso. Ecco le sue parole a Mediaset: “Sono molto contento per i giocatori, non era facile. L’ambiente non era al meglio. Noi avevamo pochi giorni per lavorare su dettagli e piccole cose che erano importanti per me in queste due sfide. Affrontavamo due squadre di grandissimo livello. Il merito è dei giocatori che hanno assorbito tutto quello che abbiamo dato. Ci sono stati errori perché l’avversario ha qualità, ci sono cose da migliorare, c’è tanto lavoro da fare. Loro sono coscienti di questo, possiamo fare un grande lavoro in questi 4 mesi per arrivare nei primi posti, dove deve stare il Milan, non al settimo posto come ora. Adesso abbiamo festeggiato, da domani si pensa al Cagliari”.

Sul discorso alla squadra

“Alla fine c’erano due-tre cose a livello difensivo, era la fase offensiva che bisognava laterale. È stata una botta grande prendere i due gol. Nel secondo tempo una non buona lettura della profondità ci ha messo sotto 2-0. Ma questo vuol dire che la squadra ha carattere, è riuscita a vincere due partite contro grandi squadre. All’intervallo un allenatore deve gestire e cambiare cose, fa parte del mio lavoro e per questo mi pagano”.