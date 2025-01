Juve, Damascelli: “Senza Conceicao possibile esonero di Motta”

Damascelli ha parlato dal tecnico della Juve, Motta: per il giornalista, se non avesse perso contro Conceicao, sarebbe potuto essere esonerato

Dagli studi di Rai Sport, Tony Damascelli ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Motta esonerato? L’esonero poteva anche esserci se Conceicao non avesse firmato per il Milan. Conceicao era l’alternativa dell’attuale tecnico già questa estate, poi hanno preferito puntare su Motta. La Juventus e l’allenatore si giocano tutto nelle prossime partite, una dietro l’altra: prima il derby di sabato con il Torino, successivamente sempre in campionato ci saranno gli scontri con Atalanta, Milan e Napoli, mentre in Champions avranno le due sfide contro Bruges fuori e Benfica. Questi appuntamenti secondo me sono la chiave per Motta”.

Damascelli: “Questa Juve non ha un identità”

Il giornalista ha proseguito: “La sua mentalità è quella, non fa giocare Yildiz e lo mette in campo solo dopo l’infortunio di Conceicao. Mette titolare Mbangula che è il migliore, ma lo toglie. È in difficoltà nel risultato contro il Milan e sostituisce Vlahovic, mentre a Lecce chissà per quale motivo ha fatto giocare un ragazzino come Pugno. Thiago Motta è uno che cambia continuamente e come nei settori giovanili fa degli esperimenti. Questa squadra non ha un’identità e continua a cambiare. Poi c’è la storia degli infortunati, con Milik che si è infortunato di nuovo e Conceicao che si fa male durante il riscaldamento prima della partita contro il Milan. Nessuno poi parla del preparatore atletico, che Motta si è portato dietro da Parigi”.