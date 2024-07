Compagnoni su Vlahovic: “Potrà fare bene con Motta”

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Dusan Vlahovic.

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sintetizzate da Tuttojuve.com: “Vlahovic? “Io credo che con Thiago Motta possa fare molto bene. È chiaro che è un giocatore totalmente diverso da Zirkzee. Tant’è che ad un certo punto si vociferava che la Juve potesse arrivare a Zirkzee e farlo giocare con Vlahovic. Vlahovic, a parte quando ha avuto i problemi di pubalgia che lo hanno penalizzato, comunque il suo rendimento è stato messo sotto accusa. Però se andiamo a sfogliare l’almanacco, i gol li ha sempre fatti e nell’ultima stagione i gol li ha fatti. Io credo che su Vlahovic si possa discutere la sua non impeccabile partecipazione alla manovra della squadra, non per il poco impegno, ma per una questione di caratteristiche, è li su cui dovrà lavorarci Thiago Motta”.