Compagnoni: “Ronaldo ha fatto benissimo alla Juventus”

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Ronaldo a Torino.

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Nei confronti di Ronaldo in Italia c’è eccesso di severità. Si è sempre discusso chi è più grande tra Ronaldo e Messi. Dicevo che Ronaldo era il più forte al mondo perché Messi faceva un altro sport. Ronaldo ha numeri clamorosi. Non contano solo il talento e il dribbling, ma ci sono altre cose. Quando era alla Juve non aveva più il dribbling dei tempi d’oro, ma l’elevazione, le acrobazie, il fiuto del gol, la continuità del segnare… Ronaldo ha fatto stagioni straordinarie alla Juve”.