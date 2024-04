Compagnoni: “Nella prossima stagione la Juventus cambierà modulo”

Dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato dei progetti della Juventus per la prossima stagione. Ecco le sue parole: "Non credo che nella prossima stagione, con Thiago Motta, la Juve giocherà con il 3-5-2. Tutti gli indizi portano al 4-3-3 o in alternativa al 4-2-3 -1. Un nome poteva essere quello di Ferguson, però si è infortunato. Anche se potrebbero ugualmente andare su Ferguson, credo che poi sarà disponibile da fine settembre-primi di ottobre. Bisogna vedere cosa succede con Vlahovic, sostituirlo, qualora dovesse partire, non sarà sicuramente semplice, perchè sul mercato in giro per il mondo ce ne sono pochissimi. Sesko a me piace molto, però se andiamo a guardare l'Almanacco Panini, non so se in Germania ce l'hanno, il giocatore ha tutto, però non è che segni tantissimo, segna molto meno di Vlahovic, perciò potrebbe essere quasi un salto nel buio almeno a livello realizzativo, pur non discutendo il talento del giocatore. Ci vuole più qualità in mezzo, ci vuole sicuramente tanta qualità in mezzo".