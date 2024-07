Rassegna Juve – I bianconeri protagonisti sul mercato

Per la Juventus è tempo di calciomercato, con tante operazioni in vista. Ecco tutte le prime pagine dei giornali.

Per la Juventus sono giorni di fuoco. Per i bianconeri ci sono tante operazioni in ballo, e diverse situazioni da gestire. Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport, si parla di un nuovo nome per la Vecchia Signora, ovvero Tammy Abraham, punta della Roma, in uscita dai giallorossi. Il Corriere dello Sport invece parla di Chiesa, che potrebbe fare il percorso inverno, dopo l’addio praticamente già scritto. L’ex Fiorentina, infatti, è una richiesta del tecnico dei capitolini De Rossi. Tuttosport, invece, parla di Soule, che potrebbe ricoprire un ruolo da protagonista nella prossima Juventus di Thiago Motta, considerando anche l’addio di Chiesa.