CLAMOROSO – Ronaldo allo United

Il portoghese andrà allo United

Quella di oggi è stata l'ultima giornata di Cristiano Ronaldo alla Continassa, dove si è recato in mattinata per salutare i suoi ormai ex compagni e svuotare definitivamente il suo armadietto personale. Ma c'è del clamoroso in quello che sarà il futuro del portoghese perche in queste ora sembra essersi stravolto completamente tutto.