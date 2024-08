Cioffi: “Juve? Voglio fare un percorso all’interno del club”

Matteo Cioffi, allenatore dell'U17 della Juventus, ha detto la sua sulla nuova avventura sulla panchina dei bianconeri.

Matteo Cioffi, allenatore dell’U17 della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “L’impatto è stato estremamente positivo, e penso sia alle strutture, che alla professionalità in tutti i reparti, la possibilità di interfacciarsi e lavorare insieme a professionisti di grande esperienza e qualità. E poi qui tutto racconta di un Club di un altro livello, compresa la gentilezza di tutte le persone che lavorano a Vinovo: si vede che c’è una grande attenzione ai dettagli. La Juventus per me è un punto d’arrivo e contemporaneamente di partenza, perché non nascondo che sarei estremamente felice di fare un percorso all’interno del Club. Il gruppo Under 17 viene da un percorso radicato negli anni, grazie anche a tutti gli allenatori che hanno lavorato con loro. Ci sono come è normale che sia anche aree di miglioramento, e su questo lavoreremo. Con l’innalzamento dell’età della primavera, il salto che possono fare i ragazzi è ancora più grosso. Lavoreremo su concetti come disponibilità al sacrificio, voglia di allenarsi, costanza nel migliorarsi costantemente: in questo modo si possono raggiungere grandi risultati al di là delle doti tecniche del singolo. Abbiamo fatto un pre campionato iniziato non benissimo ma poi siamo cresciuti, ed è stato davvero molto utile, perché proprio dalle sconfitte abbiamo avuto gli spunti giusti per sensibilizzare e fare leva sui ragazzi per migliorare. Come tutte le squadre della Juventus vogliamo raggiungere risultati sportivi importanti, e magari migliorarli ancora, perché questo significherebbe che anche i singoli sono cresciuti: sono concetti che vanno di pari passo”.