Christillin: "Agnelli lavora ancora alla Superlega. Sulla Juve..."

Evelina Christillin, membro UEFA e tifosa della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Agnelli.

Evelina Christillin, membro UEFA ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Superlega? Lì ragione e cuore si sono un po’ separati. C’erano cinquant’anni di vita con la mia Juve e una famiglia alla quale sono legatissima, gli Agnelli. Ma era giusto restare al fianco dell’UEFA. Non è stato facile con i tifosi, ho avuto la scorta, sui social sono apparse campagne sgradevoli. Sono rimasta addolorata. Dovevamo andare assieme in auto a Montreux, poi mi disse di andare da sola, lui sarebbe arrivato dopo. E da lì in poi… Gli ho voluto un bene immenso da bambino e ancora gliene voglio. Ora vive in Olanda e lavora per la Superlega, lo abbraccio”.

Sulla Juve

“Non sono disfattista e disperata, solo un po’ delusa. Un nuovo tecnico, un nuovo capo, serve tempo per investimenti così. E poi i giovani, gli infortuni, il deficit. Sui social c’è bisogno di reazioni immediate, io andrei piano con “la peggior Juve di sempre”. Le prime partite forse ci hanno illusi. Ceferin e Infantino? Due amici prima che due presidenti. Non sono stata bene negli ultimi mesi e la loro vicinanza è stata totale. Gianni è estroverso e impetuoso, Alex introverso e riflessivo. In comune, una cosa: sono molto, molto strategici. Un altro amico è Michele Uva. Abbiamo condiviso tanto. No nemici no: sono donna di pace. Ceferin mi rimprovera d’aver parlato troppo, a volte, ma è la mia natura”.