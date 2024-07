Chiariello: “Conte simile a Tardelli da calciatore…”

Umberto Chiariello, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Antonio Conte come calciatore.

Umberto Chiariello, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus e su Conte. Ecco le sue parole a Radio Crc: “Ho visto nascere Antonio Conte come calciatore: si mise in luce con la squadra della sua città, esordì con il Lecce e me lo ricordo anche a marcare Maradona. Aveva caratteristiche alla Tardelli, era un’incontrista incursore e faceva del fatto agonistico il suo punto di forza. Un giocatore di buona gamba, che si lanciava negli spazi, con anche un buon senso della rete e tecnicamente non eccelso. Era uno di quei classici giocatori che in una squadra fanno la differenza sul piano caratteriale. A Lecce è diventato bandiera e la Juventus se lo andò a prendere”.