Chiabotto: “La Juve ha bisogno di energie e positività”

Cristina Chiabotto, tifosa della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del calciomercato.

Cristina Chiabotto, ex Miss Italia e tifosa della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Sono contenta perchè i giovani si stanno dimostrando di qualità e questa è una svolta per il nostro movimento. Se nell’Italia di ieri ho visto un po’ di Juve? Potrebbe essere, speriamo. Io voto per i grandi cambiamenti e la Juve sicuramente in questo momento ha bisogno di un cambiamento. Thiago Motta mi piace, ma l’ultimo giudice è sempre il campo. Di certo abbiamo bisogno di energie nuove e positività, la Juve comunque già in passato si è dimostrata capace di rialzarsi. Ogni cambiamento richiede comunque del tempo ma anche un approccio giusto, bisogna essere bravi a partire subito nel modo migliore, in quel caso non potremo che guardare al futuro con ottimismo”.