Juve, Pogba: “Non so più chi sono. Mi è stato tolto tutto”

Paul Pogba, centrocampista della Juve, ha parlato del suo momento di carriera: il giocatore è squalificato e ancora in forza ai bianconeri

Paul Pogba è tornato a parlare in una video intervista rilasciata a hietips.sports. Il centrocampista della Juventus, squalificato per doping, ha parlato del momento delicato che starebbe vivendo. Il giocatore non ha nascosto che tale periodo starebbe lasciando il segno nella sua vita, un ritiro, o quasi, forzato all’età di 31 anni.

Pogba shock: “Mi sono perso”

Ecco le sue parole: “È finita, Paul Pogba non esiste più. Già non so più chi sono. Il calcio era la mia vita, e la mia passione. Ma ora sembra che mi sono perso. Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto”.