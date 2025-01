Ceccarini: “Juve, Kelly possibile solo in prestito”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Sono momenti importanti anche per la Juventus. Il club bianconero sta finendo il suo lavoro. Dopo aver preso Costa e Kolo Muani, è arrivata anche l’intesa per Veiga che in queste ore sarà a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto fino a giugno. Un’operazione complessiva da 4,5 milioni di euro tra il prestito oneroso e l’ingaggio lordo. Danilo domani rescinderà è andrà al Flamengo. Resta però viva la possibilità di aggiungere un altro difensore alla rosa attuale. La Juventus anche in questo caso punta ad un prestito. La pista Kelly è sempre da monitorare ma dal Newcastle per ora non c’è stata apertura a questa formula. Arthur intanto lascerà la Juventus. Il Real Betis è da tempo sulle sue tracce ma occhio anche all’Everton”.

Sul Milan

"Infine il Milan. Dopo aver definito l'operazione Walker con il City, il club rossonero adesso è molto concentrato sull'attacco dove serve un innesto importante. In uscita ci sono Jovic, Okafor e Chukwueze, per il quale ci potrebbe anche essere l'ipotesi Arabia. A prescindere da tutto ciò, l'idea è quella di inserire un giocatore che possa fare la differenza e aumentare il livello qualitativo. Per questo il Milan è intenzionato a fare un investimento importante. L'obiettivo è Santiago Gimenez. La società rossonera per convincere il Feyenoord ha messo sul piatto della bilancia 30 milioni di euro (bonus compresi), che al momento però non bastano per avere il si. I rossoneri in queste ore rilanceranno, visto che la richiesta del club olandese è di 40 milioni di euro. La trattativa sta per entrare nella fase calda".