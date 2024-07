Ceccarini: “La Juventus è molto attiva sul fronte cessioni”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle cessioni dei bianconeri.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Anche la Juventus è molto attiva sul fronte cessioni. Il nome più caldo in questo momento è Soulè. Il club bianconero ha in mano un’offerta da 30 milioni di euro più bonus del Leicester, ma anche la Roma è in forte pressing. Tra l’altro la destinazione giallorossa è la preferita dall’argentino. È possibile che a breve Ghisolfi faccia un rilancio, arrivando alla cifra chiesta dalla Juventus magari con l’inserimento di bonus facili ed un’eventuale percentuale sulla futura rivendita. E c’è tanto movimento anche in difesa. Per Hujisen si attende la proposta giusta (la richiesta è di almeno 20 più bonus, Stoccarda e Wolfsburg sono le più interessate) anche Rugani potrebbe partire e l’ipotesi più concreta resta il Bologna. Appena almeno una delle due operazioni si sarà concretizzata ci sarà l’affondo per Todibo. Per Chiesa al momento invece non ci sono novità. Il tentativo per Koopmeiners è solo rimandato, più avanti quando ci saranno le condizioni verrà sicuramente fatta un’offerta all’Atalanta. Infine se Milik dovesse andare via, Retegui potrebbe diventare un nome da tenere presente. L’attaccante rossoblù piace anche alla Roma”.