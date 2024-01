Causio: “Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più della Juventus”

L’Inter ha qualcosa in più a livello di rosa: la penso come Massimiliano Allegri. Il vantaggio della Juventus, invece, può essere la freschezza dei giovani: c’e un gruppo coeso, un bel mix tra ragazzi cresciuti nella seconda squadra e “vecchietti”. Allegri ha ragione quando dice che i nerazzurri hanno qualcosa in più come qualità".