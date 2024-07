Causio: “Chiesa deve far di tutto per restare alla Juventus”

Franco Causio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della situazione di Chiesa.

Franco Causio, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta: “Conte sta arrivando. Ripeto, come un avviso: Conte sta arrivando. E non ha le coppe. Se parte bene, e certamente raddrizzerà la situazione dopo l’annata dello scorso anno, diverrà l’antagonista principale dell’Inter. Lukaku? Se è il Romelu dell’Inter va bene, quello della Roma no. Poi Buongiorno è un ottimo acquisto, uno dei difensori centrali migliori che oggi ha l’Italia, e il centrocampo è comunque sempre ottimo. Conte o lo segui o lo segui… Farà benissimo. Con la Juve il primo anno non aveva le coppe. E vinse lo scudetto. Chiesa? Fossi in lui andrei dal Papa… Scherzi a parte: deve fare di tutto per restare alla Juve, Thiago gli esterni li esalta veramente come è successo l’anno scorso con Orsolini, Ndoye e Saelemaekers. Se deve stare a destra o a sinistra? Io, quando avevo un avversario tosto addosso cambiavo fascia. E così deve fare anche lui”.