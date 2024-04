Causio: “Juventus? E’ stato un anno sabbatico questo…”

Franco Causio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN Cafè: "E' un anno sabbatico questo, la società ha l'obiettivo di tornare in Champions e giocare la finale di Coppa Italia. La qualificazione in Europa non può scappare. Alla fine si faranno i conti di chi rimane o di chi andrà via: tanta gente dovrebbe parlare di meno e fare di più. I risultati si fanno sul campo e non i televisione o in radio. La maglia della Juve pesa, bisogna ricordarselo e bisogna dimostrare in campo di potersela meritare. Non parlo di nessuno in particolare, ma ho fatto tanti anni alla Juve e ho anche vinto qualcosa: bisogna ponderare bene prima di parlare. Chi sta in panchina? Non c'entra nulla, io faccio la formazione ma poi vanno i calciatori in campo. La partita con la Fiorentina l'ha dimostrato: troppa differenza tra il primo e il secondo tempo. Non si può soffrire con Empoli, Udinese, Fiorentina. Un tempo alle cosiddette "squadre materanno" facevi tre gol in casa senza pensieri, oggi capisco sia cambiato tutto però se vesti la maglia bianconera devi scendere in campo con determinazione".