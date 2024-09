Cassano su Vlahovic: "E' isterico e senza personalità..."

Antonio Cassano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Dusan Vlahovic.

Antonio Cassano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Viva el Futbol: “Vlahovic non mi piace, è isterico e ha poca personalità. Non sa cosa fare, è sempre li che si lamenta. Se è in buone condizioni, Milik è molto più forte di lui. Quando Milik sarà in perfette condizioni, giocherà lui, perché è più adatto ai principi di gioco di Thiago. Motta? Ho distrutto Allegri perché faceva schifo e continuo a pensarlo. Tuttavia, dopo sei partite devo ammettere stessa cosa su Thiago. A oggi Thiago Motta non ha fatto niente. Le prime partite vedevano una Juventus dietro la linea della palla e che andava in ripartenza. Non mi convinceva e ho detto che non arrivava tra le prime quattro: ora è peggio. Conosco Thiago e lo stimo: non è come Allegri, che non è un allenatore. Oggi vedo la Juve dello scorso anno: schifo ha fatto negli ultimi tre anni e fino ad oggi in campionato fa ancora schifo”.

Su Koopmeiners

"Koopmeiners? Una cosa è giocare in squadre come Atalanta (che ad oggi non so se sia più importante in Europa della Juve) ed è complicato giocare nella Juve. Zirkzee è diventato cosi grazie a Thiago ma non era cosi."