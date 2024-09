Juve, Cassano: "Ho disintegrato Allegri e devo dire la stessa cosa di Motta" - JuveNews.eu

Intervenuto nel corso del programma "Viva el Futball", su Twitch, l'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato Juve-Napoli

Intervenuto nel corso del programma “Viva el Futball”, su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato Juve-Napoli: “Una noia totale, mi sono rotto i co****ni a vedere la partita. A differenza di altre squadre che giocano a calcio. Al Napoli viene comodo, giocavano a Torino. Qualcosina di buono loro hanno fatto perché hanno cambiato modulo ma mi aspettavo altro a livello offensivo dai partenopei. La fase difensiva corrono in undici e sono ben organizzati. Il Napoli ha fatto secondo me la partita provando a vincerla il minimo indispensabile ma non voleva perderla”.

Juve, le parole di Cassano

“Ho disintegrato Allegri perché faceva schifo e continuo a pensarlo. Dopo sei partite devo dire la stessa cosa di Thiago – ha continuato -. A oggi Thiago Motta non ha fatto niente. Le prime partite era partita dietro la linea della palla e poi partiva in contropiede. Non mi convinceva e ho detto che non arrivava tra le prime quattro, ora è peggio. Thiago lo conosco e lo stimo, non è come Allegri che non è un allenatore. Oggi vedo la Juve dello scorso anno, ma schifo ha fatto negli ultimi tre anni e fino ad oggi in campionato fa ancora schifo. Stimo Thiago ma in campionato sta facendo schifo. Non mi convincono tante situazioni. Queste tante rotazioni fanno bene o no? Non lo so”