Cassano: “Per oltre venti minuti ho visto la Juve dell’anno scorso”

Antonio Cassano ha commentato la prestazione della Juve alla prima giornata di campionato, sottolineando un inizio non diverso dal passato

Intervenuto su Twitch a La Fiera del Calcio, Antonio Cassano si è espresso sulla prestazione della Juventus contro il Como nella prima giornata di Serie A. Per l’ex calciatore, l’approccio iniziale dei bianconeri sarebbe stato molto attendista, ricordando una Juve di recente memoria.

Cassano: “La Juve voglio giudicarla di partita in partita”

Ecco le sue parole: “Devo essere onesto, fino al 23’ ho visto la Juve dell’anno scorso, con molto attendismo. Poi il gol del vantaggio, nato sull’errore in uscita del Como, ha messo in discesa la contesa. Mbangula ha fatto un grandissimo gol. La Juve voglio giudicarla di partita in partita. Thiago Motta non guarda in faccia nessuno nelle scelte”.