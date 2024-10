Cassano sentenzia: “Questa nuova Champions fa schifo”

Antonio Cassano, ex calciatore, ha detto la sua sulla nuova Champions League, parlando anche del Mondiale per club.

Antonio Cassano, ex calciatore, ha detto la sua sulla nuova Champions, dove partecipa anche la Juventus. Ecco le sue parole a Viva el Futbol sulla FIFA, la UEFA e il nuovo format: “Negli ultimi dieci anni il calcio è solo business, non è più passione come ai nostri tempi. È solo grano e basta, chi guadagna tanto vuole guadagnare sempre di più. E viene fuori che fanno più partite possibili. Poi però si fanno male i giocatori, devi pagarli e viene fuori un disastro. Cominciamo a togliere un po’ di schifezze, di partite”.

Sul Mondiale per Club e le parole di Infantino

“Cosa ne penso del Mondiale per Club e delle dichiarazioni di Infantino sul calciomercato aperto a giugno per i club che partecipano al torneo? Questa nuova Champions League allungata è bella? Bella un c***o…Facciamo 700 partite. Ora col Mondiale per Club vogliono riaprire per due mesi, un disastro. Il calcio è divertimento, goduria, spettacolo, non soldi che devono entrare a FIFA, UEFA o club. La novità ci può stare, ma fatta con intelligenza, magari con meno squadre. Il problema è che si fanno male tutti i giocatori; non si può giocare ogni tre giorni. Rischi di fare 75 partite”.