Carraro sicuro: "Vlahovic va servito meglio..."

Paolo Carraro, presidente del JOFC, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Fuori di Juve sulle difficoltà del calciatore serbo: “Finora mi ritengo moderatamente soddisfatto, è inevitabile avere pazienza. Ho visto cose buone e non solo per le vittorie nelle prime due gare e in Champions. Nei pareggi contro Roma ed Empoli hanno giocato in linea di massima quelli dello scorso anno e qualche giovane della Next Gen. Contro la Roma i nuovi subentrati non hanno quanto ci si aspettasse, anche perché erano arrivati da poco, Koopmeiners addirittura era in difficoltà perché in ritardo di condizione”.

Sul rendimento di Vlahovic

“Il momento complicato di Vlahovic? Dusan non mi preoccupa, ormai lo conosciamo bene, qualche momento negativo lo attraversa, come del resto succede ad ogni calciatore. Dobbiamo considerare che Motta è passato da un centravanti atipico come Zirkzee, ad uno classico, tradizionale che ha bisogno di essere servito. Il serbo quando ricevere palla non deve stare solo in area, altrimenti i difensori riescono a fermarlo con facilità. Su questa Juve in generale sono ottimista, il cambiamento ci voleva e non solo dell’allenatore. Dobbiamo pensare non sia più possibile acquistare i giocatori top come avvenuto nel recente passato”.