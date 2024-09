Juve, Cabrini: "Vlahovic punto di riferimento ma non è un veterano" - JuveNews.eu

Intervistato da Tuttosport l'ex bianconero Cabrini ha parlato della Juve di Thiago Motta: le sue parole su Vlahovic e non solo

Intervistato da Tuttosport l’ex bianconero Cabrini ha parlato della Juve di Thiago Motta: “A me Thiago Motta piace, ha fatto un ottimo lavoro al Bologna, che faceva giocare molto bene ed è riuscito a portare in Champions. Spetta a lui valorizzare questi ragazzi, ha le doti per farlo. Dove può arrivare? Difficile rispondere, ma non avrà un compito facile perché in contemporanea c’è l’impegno internazionale, che richiederà più energie degli anni scorsi. L’obiettivo è tornare a primeggiare in Italia ed essere protagonista in Europa, ma è un progetto appena iniziato e non sarà facile raccogliere risultati subito. Scudetto? Quasi sempre i favoriti sono i campioni in carica: quindi l’Inter, che ha mantenuto lo stesso allenatore e l’ossatura”.

Juve, le parole di Cabrini su Vlahovic

Il problema più grande della Juve in questo inizio di stagione è stato però in fase offensiva: Vlahovic è a secco da tre partite, terminate tutte per 0-0. Sull’attaccante serbo Cabrini ha detto: “Dusan probabilmente è un punto di riferimento, ma non dimentichiamo che è un classe 2000, così come altri da diversi anni in bianconero non sono ancora veterani. Per tutti loro è l’ambiente giusto per diventare più forti”.