Giovanni Carnevali fa il punto sulla Juventus. L’amministratore delegato bianconero, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, ha affrontato diversi temi legati al presente e al futuro del club, dagli obiettivi stagionali alle prossime strategie di mercato. Al centro anche Luciano Spalletti, Yildiz e Kolo Muani.

Carnevali: “Spalletti non è in discussione”

Uno dei passaggi più importanti riguarda proprio l’allenatore. Carnevali ha ribadito la piena fiducia della società in Spalletti, sottolineando il valore del tecnico e il lavoro che sta portando avanti alla Continassa.

L’ad bianconero ha spiegato che l’allenatore non è mai stato messo in discussione e che la Juventus punta a crescere anche attraverso le sue idee di calcio.

Yildiz e Kolo Muani, il punto dell’ad

Carnevali ha poi parlato di Kenan Yildiz, definendolo un giocatore di grande talento e sottolineando le sue potenzialità. La Juventus attende il ritorno del turco, considerato importante per il percorso di crescita della squadra.

Fiducia anche nei confronti di Kolo Muani. Secondo l’ad, l’attaccante ha bisogno di tempo per raggiungere la migliore condizione, ma potrà dare un contributo significativo alla squadra.

Mercato, la Juventus guarda già a gennaio

Spazio anche alle prossime strategie. Carnevali ha spiegato che la Juventus valuterà le opportunità disponibili a gennaio, con l'obiettivo di migliorare la rosa senza perdere di vista l'equilibrio economico.

L'ad ha inoltre confermato l'intenzione di aumentare la presenza di giocatori italiani nella rosa, citando anche il portiere del Frosinone Palmisani come profilo seguito dal club.

Sul fronte degli obiettivi, Carnevali ha indicato il quarto posto come traguardo minimo, ma ha ribadito la volontà della Juventus di puntare anche alla vittoria di un trofeo. L'Europa League, in particolare, viene considerata una competizione nella quale i bianconeri vogliono essere protagonisti.