Capello: “Thiago Motta sembra aver trovato la sua idea”

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta: “Thiago Motta mi sembra aver finalmente convinto i suoi sull’idea di calcio. Infatti, ha ottenuto disponibilità al sacrificio da tutti. Cosa che, invece, vedo meno nel Milan. Conceiçao ha parlato di fame: ha ragione, ma pure Fonseca si lamentava della mentalità della squadra e non aveva torto”.

Sul match con il Milan

"Lo vedi nella difficoltà dei rientri e, anche quando il Milan recupera palla, fatica ad andare subito in verticale. Se non lo fa, poi è normale non trovare sbocchi contro le difese schierate. Un problema che ha avuto per parte della stagione anche la Juve, ma mentre i bianconeri hanno aspettato Motta, al Milan hanno deciso di cambiare guida. Alla Juve è arrivato Kolo Muani, sperando sia l'uomo giusto per l'attacco di Motta. Entrambi, però, in Champions li vedremo dopo: speriamo già agli ottavi diretti".