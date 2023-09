Candela: “Scudetto? Una tra Juventus e Milan. Il Napoli può calare…”

Intervenuto a Tv Play, Vincent Candela ha fatto il suo pronostico sulla vittoria del campionato di Serie A. Per l'ex calciatore la Juventuse il Milan potrebbero essere le principali contendenti per lo Scudetto. Ecco le sue parole: "Il Napoli non lo vedo favorito per lo Scudetto perché hanno perso con Spalletti, potrebbero calare. L’Inter se non ha vinto negli ultimi due anni non vincerà neanche quest’anno, vedo una tra Juventus e Milan. Poi c’è la mia Roma e mi piacerebbe".