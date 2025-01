Campolunghi: “Orgoglioso della collaborazione con la Juventus”

Luca Campolunghi, presidente degli Zebras FC, ha parlato della collaborazione con la Juve, manifestando tutto il suo orgoglio ed entusiasmo

In conferenza stampa, Luca Campolunghi, content creator e presidente degli Zebras FC, squadra partecipante della Kings League, ha parlato della collaborazione con la Juventus. Ecco le sue parole: “Da tifoso juventino che nasce e cresce juventino, da ragazzo che si mette a fare i video sulla sua squadra del cuore e viene a bussare la Juve per il tuo linguaggio e la comunicazione ed entrare a lavorare in Juventus è anzitutto orgoglio e poi grande responsabilità. Juventus vuol dire linguaggio pulito, educazione e rispetto, essere non tifoso tossico. Come si è sviluppata la cosa per arrivare in Kings League? Quando ho iniziato a fare le challenge sul web ed è poi nato questo progetto mi sono subito interessato e sono stato chiamato”.

Campolunghi: “La Juve ci aiuta con social e comunicazione”

Il content creator ha proseguito: “È una grande responsabilità ma è talmente bello che voglio farlo, senza avere rimorso. Sono anni che collaboro con Juventus e quando ho parlato con la Juve ho detto facciamolo perchè mi sento pronto a livello di responsabilità e mi sento anche in dovere di assumermi certe responsabilità e di fare uno step successivo perchè ora sono a tutti gli effetti un presidente di una società. La Juventus ci ha messo a disposizione il Creator Lab e quando sarà possibile andremo a Vinovo a fare dei ritiro. Poi ci stanno dando una grandissima mano sui social e nella comunicazione. Domenica tutti noi saremo allo stadio a vedere Juventus-Empoli”. Leggi anche sul progetto dell’ex capitano della Juve Danilo sulla Kings League <<<