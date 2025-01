Juve e Kings League Italia: ufficiale la collaborazione con Zebras FC

La Juve ha ufficializzato una collaborazione con la squadra di Kings League Italia Zebras FC: ecco il comunicato

La Juve ha ufficializzato una collaborazione con la squadra di Kings League Italia Zebras FC. Ecco il comunicato: “Juventus diventa il primo club ad affiancare una squadra iscritta al campionato di Kings League Italy, grazie a una collaborazione esclusiva con Zebras FC, la squadra presieduta dal creator di Stardust e tifoso bianconero Luca Campolunghi, che prenderà parte alla Kings League Italy, in programma nelle prossime settimane. Questa collaborazione rappresenta la visione dei bianconeri che saranno coinvolti nell’innovativo e spettacolare torneo di calcio a 7 che sta conquistando sempre più appassionati in Italia e nel mondo e che ha visto lo svolgimento della finalissima della prima edizione della Kings World Cup Nations di domenica scorsa (12 gennaio) all’Allianz Stadium. La Kings League Italy si preannuncia una competizione entusiasmante e questa unione tra Juventus e Zebras FC rappresenta un passo importante per connettere ulteriormente il mondo del calcio tradizionale con quello moderno e digitale”.

Kings League Italia, Juve partner di Zebras FC

“Il team Zebras FC nasce con un profondo legame con la Juventus. Il logo della squadra, infatti, rappresenta una zebra, richiamo diretto a uno dei simboli più iconici del Club Juventino, e i colori sociali sono il bianco e il nero, emblema dell’identità juventina. Luca Campolunghi, da anni sostenitore della Juventus, in collaborazione con Stardust che partecipa alla direzione sportiva del team, ha voluto rendere omaggio alla sua squadra del cuore dando vita a un progetto unico che combina passione e creatività. A rendere davvero innovativa questa partnership, però, sarà il coinvolgimento dello Juventus Creator Lab che diventerà il punto di incontro tra Juventus, Zebras FC e i loro tifosi. I giocatori e i creator della squadra partecipante alla Kings League Italia avranno la possibilità di utilizzare questa struttura per interagire con i fan, creare contenuti esclusivi e condividere l’emozione del calcio in modi nuovi e coinvolgenti.