Calciomercato, Kean lontano da Juve e Italia: tre club esteri su di lui

Per motivi diversi, il feeling per una possibile trattativa non sarebbe però scattato. I viola sembrerebbe orientati su un altro profilo, quello di Ruben Vargas, mentre il Monza non scalderebbe l'attaccante italiano. Infine il Milan sarebbe ancora titubante e osserverebbe gli sviluppi magari per fine calciomercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, proverrebbero invece dall'estero le ultime e più concrete manifestazioni di interesse. Noto quello del Rennes, anche Siviglia e Atletico Madrid starebbero riflettendo sulla possibilità di presentare un offerta alla Juventus. In particolare quest'ultimo potrebbe provare a imbastire una trattativa inserendo magari un profilo d'interesse anche per la società bianconera.