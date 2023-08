Juve, Impallomeni: “Il tridente Berardi-Vlahovic-Chiesa è tanta roba”

Impallomeni ha parlato di alcuni temi caldi relativi alle squadre di Serie A: sulla Juve il giornalista promuoverebbe il tridente con Berardi

Nonostante la chiusura del Sassuolo alla trattativa per il passaggio di Domenico Berardi alla Juventus, il calciomercato potrebbe ancora riservare sorprese su questo fronte. Ecco perchè, intervistato nella trasmissione Maracana, Stefano Impallomeni ha immaginato quello che potrebbe essere un tridente in bianconero con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Ecco cosa ha detto: “Il tridente Chiesa-Vlahovic-Berardi sarebbe tanta roba. Il Sassuolo poi potrebbe ricavare come contropartita alcuni elementi che potrebbero fare comodo. Berardi a quasi ventinove anni è giusto che prenda un treno importante, soprattutto se il treno è la Juventus”.

Su Berardi e l'Udinese — Durante l'intervista, l'ex calciatore ha confrontato Berardi a un altro giocatore dal passato a tinte Juventus, ovvero Paulo Dybala. Sul confronto tra i due Impallomeni ha risposto: “Sono due giocatori differenti, con un repertorio, anche sui calci da fermi, molto importante. Non dimentichiamoci di Dybala che ha vinto alla Juventus ed è importante sia per la Roma che per l’Argentina. Sono comunque entrambi elementi che, se posti nel giusto contesto, possono fare la differenza”. Sempre in tema Juve, il giornalista ha fatto il pronostico della prima giornata di Serie A: “Nella prima settimana di campionato ci saranno almeno un paio di sorprese. Molte squadre sono ancora imperfette e quindi mi aspetto delle difficoltà. La Juventus credo che invece contro l’Udinese possa non andare così in affanno, così come la Lazio a Lecce. Roma-Salernitana e Inter-Monza possono rappresentare due trappole”.

Juve avversaria del Napoli — Inoltre, Impallomeni ha ipotizzato quelle che saranno le rivali del Napoli per la lotta Scudetto: “Juventus e Inter. Quest’ultima, nonostante le perdite di Lukaku e Dzeko, ha una memoria importante. L’anno scorso ha fatto una finale di Champions League. Poi c’è l’acquisto di Frattesi e un Lautaro che può fare bene. È vero che sono andati persi centimetri e numeri, ma i gol si possono fare anche in modi differenti”. Infine sulla Roma: “La Roma non ha un attaccante titolare e i tifosi sono scettici, anche se parteciperanno in massa all’Olimpico. Tutti si aspettano qualche risposta da Belotti, al quale credo che un po’ di pressione possa fare bene. La Salernitana può diventare una grande occasione”.