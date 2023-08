Juve, il vero colpo dei bianconeri: trattenere Vlahovic

Il fascino del calciomercato è anche la sua imprevedibilità. In particolare, le potenze economiche della Premier League e della Saudi Pro League rendono le parola "incedibile" i suoi sinonimi o derivati come concetti effimeri al giorno d'oggi. Non solo la Serie A. Tutti i campionati europei sembrano un discount per le due eldorado del calcio post moderno. Per quanto riguarda la realtà nostrana, le big storiche come la Juventus, la ritrovata Napoli e il nuovo che avanza Atalanta, da anni già scivolate a livello di outsiders del calcio mondiale, sembrano sempre più incapaci di resistere alle richieste monstre di questi paesi. E se da una parte le società ne beneficiano a livello economico ricevendo introiti dall'estero. Dall'altro questo impoverisce la qualità e quindi l'appeal del movimento calcistico italiano. Non a caso, ogni stagione la Federazione è costretta a capriole e salti mortali per vendere a buon prezzo i diritti della Serie A.