Calciomercato Juve, attacco sovraffollato: scelto il giocatore da cedere

Il reparto offensivo a disposizione dell'allenatore della Juventus è troppo affollato: il club bianconero dovrà operare almeno una cessione

Il campionato italiano è giunto ai nastri di partenza. Da qui a maggio la Juventus proverà a lottare fino in fondo per riconquistare un titolo assente da tre anni. Per arrivare all'obiettivo, il club bianconero potrà anche sfruttare gli ultimi giorni della finestra di calciomercato. Per la Vecchia Signora sembrerebbero giorni concitati: uno o due acquisti riusciti in entrata potrebbero risultare decisivi in termini di risultati. D'altro canto, per favorire l'ingresso di elementi di grande valore potrebbe tornare utile operare una o più cessioni. Anche al solo scopo di sfoltire una rosa che, oltre la Coppa Italia, sarà interamente concentrata sulla Serie A. Un esempio eclatante è il reparto offensivo a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Nell'ultimo test contro l'Atalanta sono scesi in campo Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Arkadiusz Milik, Matias Soulè e Kenan Yildiz. A cui vanno aggiunti gli assenti Moise Kean e Kaio Jorge. Numericamente troppi.

Tra Berardi e le uscite — Nel caso poi la Juventus riuscisse a portare a Torino l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, il reparto offensivo rischierebbe di ingolfarsi di otto uomini. Ecco perché la sensazione è quella che il lavoro di Cristiano Giuntoli da qui al 31 agosto sarà particolarmente frenetico al fine di sfoltire il reparto. Salvo clamorose offerte irrifiutabili, la Juventus non si priverà di Dusan Vlahovic. Discorso medesimo per Federico Chiesa. Sarebbe poco comprensibile invece una cessione di Arkadiusz Milik, considerato che il giocatore è stato acquistato in questa stagione appena scaduta l'opzione di riscatto dal Marsiglia. Più vacillante la posizione invece degli altri cinque elementi della rosa.

Kaio Jorge il più vicino alla cessione — Per Moise Kean recentemente c'è stato un timido sondaggio del Milan. L'attaccante italiano della Juventus non è sul mercato, ma neppure incedibile. Non è da escludere che da qui alla fine del mercato qualche club non possa bussare per lui, ma a rendere difficile la trattativa è l'alta richiesta della Juve per lui. Tra i giovani a disposizione di Max Allegri sembrerebbe Yildiz quello con più chance di permanenza. Invece, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Kaio Jorge potrebbe finire al Frosinone negli ultimi giorni di mercato. Dopo di lui è probabile che sia il turno di Matias Soulè su cui al momento pare ci sia l'interesse della Salernitana.