Calciomercato Juve, spiraglio per Berardi: si valuta Miretti

La trattativa tra Juve e Sassuolo per Berardi non sarebbe tramontata: il club bianconero potrebbe aggiungere Miretti alla prossima proposta

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la trattativa tra Juventus e Sassuoloper portare Domenico Berardi in bianconero non sarebbe chiusa. Infatti, la Juve starebbe riflettendo se accettare di abbassare la valutazione di Iling-Junior per avvicinarsi alle richieste della società neroverde o proporre un alternativa.