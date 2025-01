Calamai: “Nella Juve del futuro non c’è posto per Motta e Vlahovic”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento complicato dei bianconeri.

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Questa Juve a -16 dalla vetta mette tristezza, come Motta che si giustifica parlando del Napoli favorito dalla non partecipazione alle Coppe. Chiedesse a Guardiola, Klopp e Ancelotti. Avvilente anche vedere Dusan ormai fuori dal gruppo ed entrare solo nel finale. Il pianeta bianconero è confuso. Presto per i verdetti definitivi, ma credo che né Thiago, né il serbo possano far parte della Juve del futuro. Sono deluso soprattutto dal tecnico. Pensavo non soffrisse la pressione “da grande club”.

Sulla Juve

“Guidare i bianconeri è difficile, l’ex Bologna ha costruito poco e dopo sei mesi la squadra è priva di un’identità tattica riconoscibile, in corso di gara non s’inventa mai una mossa per cambiare rotta. Vlahovic ha segnato tanti gol, ma non pare abbia lo spessore tecnico e caratteriale per essere un centravanti da club d’importanza mondiale. Queste guerre contrattuali poi lo innervosiscono, complicandogli la vita. Anche lui ha la valigia pronta, anche se mancano offerte top”. Intanto ecco le ultime notizie sulla Juve<<<