Calamai: “Finalmente si vede la vera Juventus”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della vittoria di sabato contro il Milan.

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Finalmente abbiamo visto tracce di vera Juve. Thiago Motta sta facendo tesoro dalle esperienze di questi suoi primi mesi in bianconero. C’è qualche idea di calcio in più, c’è la crescita di giocatori come Weah e Mbangula. La squadra bianconera è quarta ma può ancora crescere se troverà nuovi valori. Penso, a esempio, a Vlahovic. Thiago Motta deve innamorarsi del suo centravanti. Deve metterlo al centro della fase offensiva. E’ Dusan ancor più di Nico o Koop che può alzare il livello. Poi, magari, a giugno potrà anche andarsene ma la Juve ha bisogno del suo bomber per la Champions e per dare ancora più colore al suo campionato”.

Sul Milan

"Sembra invece non esserci medicina per il Milan. La verità è che più che un problema di allenatore c'è un problema di rosa. Costruita male. Mi ha stupito la frase di Conceicao che ha parlato di frigo vuoto e di mancanza di fame da parte dei suoi allievi. Ha parlato come se fosse un tifoso. Ma lui è l'allenatore. E' lui che il frigo deve riempirlo ogni giorno. Prenda esempio da Antonio Conte. Credo che neppure Conceicao può essere l'allenatore giusto per rilanciare la prossima stagione il glorioso Milan".