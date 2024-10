Calamai: “I nuovi non si stanno adattando alla Juventus”

Calamai ha parlato dell'impatto dei nuovi acquisti alla Juve: per il giornalista questi starebbero trovando delle difficoltà di ambientamento

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Calamai ha parlato delle difficoltà che starebbe riscontrando la Juventus in Serie A. Ecco cosa ha scritto: ” La Juve, la terza candidata al titolo sta anche peggio. E non solo guardando la classifica. La perdita di Bremer crea un danno irreparabile e i nuovi arrivati a cominciare da Douglas Luiz, disastroso contro il Cagliari, proprio non funzionano. Nico Gonzalez poi è nuovamente alla presa con problemi fisici. Un qualcosa che condiziona ogni suo campionato. La Juve, in questo momento è dietro a Napoli e Inter. E se Giuntoli non trova velocemente un’alternativa a Bremer il distacco diventerà ancora più evidente. Pensando al sacrificio fatto dalla società bianconera per acquistare Douglas Luiz c’è da restare sorpresi per il rendimento attuale del centrocampista”.

Calamai: “Il Napoli ha tutto per lo Scudetto”

Il giornalista ha proseguito parlando delle rivali della Juve per lo Scudetto, Napoli e Inter: “Occhio al Napoli. Simone Inzaghi e Thiago Motta non devono far scappare la squadra partenopea. Capisco la prudenza di Antonio Conte. Capisco che non voglia accettare il ruolo di favorita per lo scudetto che Inter e Juve vogliono caricare sulle spalle della creatura di patron De Laurentiis. Ma oggi il Napoli ha tutto per vincere il titolo. Ha un allenatore (Conte) che quando può lavorare senza il disturbo delle Coppe è il numero uno in Italia e forse anche in Europa; ha il di non dover non inseguire Champions o Europa League e questo vale cinque-sei punti in più rispetto alla concorrenza e infine ha trovato finalmente valore aggiunto dai nuovi acquisti chiudendo definitivamente l’era Giuntoli-Spalletti. L’era dello scudetto e della nostalgia. A livello di rosa l’Inter ha qualcosa in più rispetto a tutte le grandi. Ma anche il successo contro il Toro ha evidenziato i problemi nerazzurri in fase difensiva e la Champions toglie energie fisiche e nervose a Lautaro e compagni. Perché l’Inter vuole provare a vincere la Coppa. Non si accontenta di partecipare”.