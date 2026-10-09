La Juventus si avvicina alla ripresa del campionato con l'obiettivo di dare continuità ai risultati ottenuti prima della sosta per le nazionali. Domenica 11 ottobre, alle 20:45, i bianconeri saranno ospiti del Cagliari all'Unipol Domus, in una sfida importante per riprendere quota in classifica e confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite.

Luciano Spalletti sta lavorando alla Continassa per individuare la formazione migliore, tenendo conto dei rientri dagli impegni internazionali e delle condizioni fisiche dei suoi giocatori. Le ultime notizie hanno portato segnali incoraggianti, ma restano diverse valutazioni da completare soprattutto in vista delle scelte offensive.

Cabal e Alajbegovic tornano a disposizione

Le novità più positive arrivano dall'infermeria. Juan Cabal e Kerim Alajbegovic sono tornati ad allenarsi in gruppo, offrendo a Spalletti due opzioni in più in vista della trasferta in Sardegna. Il difensore colombiano ha superato il problema muscolare che lo teneva lontano dal campo dal 2 settembre, mentre il giovane attaccante ha smaltito i crampi accusati durante gli impegni con la Bosnia.

Per Cabal, il rientro rappresenta soprattutto un'opportunità per ampliare le rotazioni difensive dopo settimane complicate. Alajbegovic, invece, può tornare in corsa per un posto sulla trequarti, anche se la concorrenza è particolarmente accesa.

Spalletti valuta le scelte offensive: Nico Gonzalez in corsa

Uno dei principali dubbi riguarda proprio la composizione del reparto offensivo. Nico Gonzalez è rientrato dagli impegni con l'Argentina e ha svolto un programma di lavoro personalizzato, mentre Alajbegovic ha ripreso a lavorare con il gruppo. Il tecnico dovrà valutare le condizioni dell'argentino e decidere chi possa garantire le migliori risposte dal primo minuto.

Sulle corsie offensive restano in corsa anche Edon Zhegrova e Francisco Conceição, mentre Randal Kolo Muani rappresenta una delle opzioni per guidare l'attacco. Le scelte definitive dipenderanno dalle indicazioni raccolte nelle ultime sedute.

Cagliari-Juventus, servono punti e conferme

La trasferta di Cagliari sarà un banco di prova significativo per la squadra di Spalletti. Dopo aver chiuso la fase precedente alla sosta con segnali incoraggianti, la Juventus è chiamata a dimostrare di poter mantenere un rendimento più costante, evitando nuovi passi falsi.

I bianconeri hanno bisogno di punti per avvicinarsi alle prime posizioni e dare solidità al proprio percorso. La partita contro la formazione di Fabio Pisacane richiederà attenzione e concretezza, soprattutto in una gara esterna che potrebbe nascondere insidie.

Il recupero di alcuni elementi e le alternative a disposizione rappresentano una buona notizia, ma sarà il campo a fornire le risposte più importanti. Per Spalletti, l'obiettivo è ripartire con una prestazione convincente e trasformare i segnali positivi degli ultimi giorni in un risultato utile.